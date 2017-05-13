Фото: erzincan.edu.tr
Вирусная атака на информационную систему МВД, произведенная накануне, нашла свои отголоски и в Алтайском крае, сообщил порталу Amic.ru источник в Главном управлении силового ведомства по региону.
"Сегодня по техническим причинам не работают базы данных. Не проводятся многие электронные операции", — отметил собеседник нашего издания.
Напомним, персональные компьютеры МВД РФ в пятницу, 12 мая, подверглись вирусной атаке. В МВД России подчеркнули, что серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению.
Также в ведомстве отмечали, что вирус был локализован, после чего начались технические работы по его уничтожению. Также проводится обновление средств антивирусной защиты.
Комментарии
Так и карточки могут заблокировать? И деньги снять?
13.05.2017 13:24
гость
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Это же вирус-шифровальщик, он ещё и девственности лишает, удалённо, и в подъездах мочится, вместо Обамы.