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Пять мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции во главе с Соединенными Штатами по населенному пункту на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Al Jazeera.
По данным телеканала, силы ВВС коалиции Запада атаковали предполагаемые позиции террористов в городе Эль-Курия, который находится рядом с Дейр-эз-Зора.
Также сообщается, что два дня назад жертвами ночного авиаудара по деревне Эс-Салахия на севере Ракки стали 11 мирных жителей, четверо из которых дети.
Ранее Пентагон заявил, что жертвами авидаударов западной коалиции по Сирии и Ираку стали 352 гражданских. При этом Центральное командование ВС США называло цифру в 396 человек. Отмечается, что всего за период с августа 2014 года по февраль текущего года года было нанесено 18,6 тысяч ударов.
ТАСС добавляет, что город Ракка сейчас удерживается боевиками "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России). Наступление на позиции террористов ведет арабо-курдская вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии", которую поддерживают ВВС коалиции.
Комментарии
в результате авиаудара коалиции во главе с Соединенными Штатами
Разве коалиция бомбит Сирию? А кто им разрешал?
13.05.2017 14:01
гость
Разве коалиция бомбит Сирию? А кто им разрешал?
Ан-Нусра?