Фото: vk.com/avtospas54rus
Мужчина за рулем Suzuki Escudo устроил массовую аварию во дворе одного из домов в Новосибирске вечером в пятницу, 12 мая. Об этом сообщает портал "НГС.Новости" со ссылкой на специалистов "Автоспаса".
В результате инцидента повреждения получили автомобили Suzuki Escudo, LADA Largus, Toyota Ipsum, УАЗ и Nissan Liberty. Уточняется, что Suzuki приехала во двор и начала парковаться между LADA и Toyota. Когда водитель сдавал назад, автомобиль врезался в LADA, а затем переключился на переднюю скорость и врезался в Toyota, которая от удара столкнулась с УАЗом и Nissan.
Водитель Suzuki оказался в адекватном состоянии и сообщил, что работал минувшей ночью, поэтому уснул за рулем. Мужчина, по его словам, проснулся лишь в момент удара об LADA.
Прибывший на место экипаж ГИБДД проверил водителя на содержание алкоголя в крови, и тест показал, что водитель действительно трезв, подчеркивается в сообщении.
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