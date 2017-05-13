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Мост соединит берега Керченского пролива уже осенью текущего года. Соответствующее заявление сделал министр транспорта РФ Максим Соколов в пятницу, 12 мая, передает "Лента.ру" со ссылкой на "Крымский мост".
По словам Соколова, осенью на фарватере установят арочные пролеты. Он добавил, что все работы не только по строительству моста, но и по формированию ближних и дальних подходов к нему синхронизированы между собой.
В инфоцентре отмечают, что мост и автоподходы на обоих берегах пролива возводят в соответствии с графиками — к пятнице, 12 мая, строители установили 306 опор из 595, которые предусмотрены проектов. Свыше четырех километров автодорожного моста уже перекрыто пролетами.
Напомним, ранее, 4 мая, появилась информация, что строители установили половину опор Керченского мост — 298 конструкций. В начале апреля глава Минтранса РФ сообщал российскому лидеру Владимиру Путину, что строительство идет с опережением графика.
Напомним, мост через Керченский пролив соединит крымский полуостров с Краснодарским краем. Общая длина сооружения составит 19 километров. Этот мост станет самым протяженным в стране. Согласно планам, движение машин запустят по нему в 2018 году, а поездов — в 2019-м.
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