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Первая государственная русскоязычная школа откроется в грядущем учебном году на Манхэттене (США). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Русско-американского центра "Наследие" Ольгу Зацепину.
Программа по преподаванию на двух языках запускается в школе 145 в районе Колумбийского университета. Половину дня дети изучают общеобразовательные предметы на русском языке, а половину — на английском. При этом классы комплектуются как из детей русскоязычных семей, так и англоязычных американцев.
Главной целью Зацепина называет сохранение культурного наследия исторической родины, русского языка, традиций, основы образования, но и распространение его дальше. По ее словам русскоязычная школа является "большим и долгожданным шагом в этом направлении, успехом народной дипломатии", который создает новые мосты связи между странами.
Одна из инициаторов создания новой школы Ольга Ильяшенко рассказала агентству, что в сентябре откроются два русскоязычных класса — подготовительный и первый, а затем ежегодно будет прибавляться новый такой класс вплоть до последнего года обучения. В каждом классе учится 24 человека — 12 русскоязычных и 12 англоязычных детей.
Отмечается, что кроме основных уроков детей ждет "продленка": шахматы, музыка, рисование, хор и все то, что обычно предлагают ученикам в учреждения дополнительного образования в России. Ильяшенко отметила, что директор школы восприняла инициативу с большим энтузиазмом, рассчитывая не только привлечь в классы новы учеников, но и сильно поднять за счет программы рейтинг, что очень важно для любого образовательного учреждения в Америке.
Отмечается, что сейчас подобная школа работает лишь в нью-йоркском районе Бруклин, где проживает большая русскоязычная диаспора. На Манхэттене есть одна французская и одна немецкая школа.
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