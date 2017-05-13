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Полицейский в Челябинске сбил на автомобиле двоих детей, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Детей госпитализировали, пишет в субботу, 13 мая, пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Уточняется, что ДТП произошло накануне в 20:55 по местному времени. 46-летний полицейский за рулем Chevrolet наехал на двух девятилетних мальчиков, которые получили телесные повреждения. Страж порядка оказал детям доврачебную помощь, а затем вызвал скорую помощь.
Подчеркивается, что дети переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. При этом проверка показала, что полицейский не был пьян.
По данному факту ГУ МВД России по региону проводит служебную проверку. В случае подтверждения вины полицейского его привлекут к ответственности в соответствии с законом. Кроме этого, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.
Руководство регионального управления МВД решило оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
Комментарии
Стар порядка уже изрядно стар!