Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы сообщили о серьезной аварии на улице Коммунаров в Барнауле. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul22 во "ВКонтакте".
По словам свидетелей ДТП, на дорогу лоб в лоб столкнулись Toyota и небольшой грузовик. На место очень быстро приехали пожарные и скорая. Уточняется, что жертв в результате аварии нет, однако у девушки-водителя легкового автомобиля было сильное кровотечение.
На опубликованной записи момента аварии видно, как грузовик заблаговременно включает поворотник и поворачивает налево. В этот момент в него врезается на большой скорости легковушка, ехавшая по встречной полосе.
Один из очевидцев утверждает, что за рулем Toyota была якобы пьяная девушка, поэтому не увидела предупреждающий о маневре сигнал грузовика. В то же время другой подписчик сообщества пишет, что девушка находилась на пассажирском сиденье, а за рулем находился мужчина, оба были трезвые. "Состояние как у пьяной может быть от шока", — добавил комментатор.
Комментарии
"была якобы пьяна" Она вообще то тормозила - посмотрите пыльное облако, да ехать быстро не могла - "лежачий полицейский" (извиняюсь!)
А этот мерин на грузовике в каком состоянии был? В лучшем случае по телефону разговаривал, или ворон считал! Должен был её пропустить - помеха справа, пункт 13.10 ПДД!!!
с месячными нельзя (в)водить
"грузовик ЗАБЛАГОВРЕМЕННО включает поворотник" - ору!
ПДД:
8.8. При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.
13.12. При повороте налево или развороте водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.