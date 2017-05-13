Фото: youtube.com
В сети набирает популярность видео, которое очевидцы сняли в одном из омских супермаркетов, где устроили акцию с распродажей сахара, пишет "Московский комсомолец".
Подчеркивается, что продукт был выставлен по цене дешевле лишь на 3 рубля по сравнению с обычной стоимостью. Тем не менее, покупателей, среди которых были в основном пенсионеры, охватил настоящий азарт в желании купить товар по акции. Огромная толпа атаковала магазин, люди толкались и кричали друг на друга, а также набирали сахар тележками.
"Люди жадно бьются за сахар как за последний глоток воздуха перед апокалипсисом", — так прокомментировал опубликованную в YouTube запись автор.
Портал OM1.ru отмечает, что такой ажиотаж могли спровоцировать сами сотрудники гипермаркета, поскольку накануне они отправили всем держателям дисконтных карт СМС-сообщения о готовящейся распродаже. В результате в магазин пришло слишком много покупателей.
Также подчеркивается, что по акции можно было купить не более 5 кг сахара в одни руки, таким образом, максимальная экономия для каждого покупателя не превышала 15 рублей.
Комментарии
От немцев отбились. под ...... попали
это были самогонщики
Безусловно виноваты сотрудники супермаркета, а не скотская жизнь этих пенсионеров
затокрымнашишвамденегнетвытамдержитесь.. бгыы.
Жалкое зрелище.Стабильностью пахнет в государстве нашем...
Точнее. Воняет..
это поколение дураков разваливших СССР