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Смертельное ДТП с участием Hyundai Solaris и пешехода произошло в субботу, 13 мая, в 12:15 в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что наезд на пешехода был совершен на 21 километре трассы А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Казахстаном". Прибывшие на место полицейские установили, что 40-летняя женщина за рулем иномарки сбила 46-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемой "зебры".
Пострадавший скончался на месте ДТП от полученных травм.
По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства аварии.
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