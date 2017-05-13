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Дождливое воскресенье, 14 мая, прогнозируют синоптики алтайского гидрометцентра.
Так, в течение всех суток в отдельных районах края пройдут дожди и грозы, при этом днем в северных районах дождь местами будет сильным. Температура воздуха в темное время суток составит +10...+15 градусов, а при прояснении она опустится до +4...+9. Днем столбик термометра поднимется до +19...+24 градусов, в южных районах до +25...+30.
Ветер будет дуть юго-западный, 5-10 метров в секунду, ночью с усилением до 15 метров, а днем до 13-18.
В Барнауле также в течение всего воскресенья возможны дожди и гроза. Ночью за окном будет от 12 до 14 градусов тепла, а днем от +20 до +22.
Ветер в столице края задует юго-западный, ночью 5-10 метров в секунду, днем 10-15 метров.
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