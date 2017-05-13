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Рубцовские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего жителя одного из сел района, которого обвиняют в убийстве. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент произошел 26 января текущего года, когда два брата пребывали в гостях у своих знакомых-односельчан. Между мужчинами произошла ссора и обвиняемый несколько раз ударил 55-летнего потерпевшего по голове и шее. От полученных повреждений мужчина скончался на месте ЧП.
Сразу после произошедшего обвиняемый по телефону позвонил в полицию и сознался в преступлении.
Отмечается, что следователи собрали достаточно доказательств, которые изобличают вину мужчины. В данный момент уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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