Фото: twitter.com
20 человек погибли, еще 11 пострадали в результате ДТП с автобусом в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова губернатора провинции Амира Чичек, произнесенные в эфире канала NTV.
Он уточнил, что иностранных туристов в автобусе не было. В данный момент выясняется причина аварии. Предположительно, ДТП произошло из-за поломки тормозной системы транспортного средства.
Всех пострадавших доставили в близлежащие больницы, их состояние оценивается как тяжелое.
Автобус вез в Мармарис на однодневную экскурсию группу жителей Измира, которая состояла из женщин и детей. Авария произошла во время движения по горному серпантину на участке трассы Мугла — Мармарис в месте, где дорога резко поворачивает. Автобус просил дорожное заграждение и упал в ущелье, перевернувшись несколько раз.
Сейчас движение по дороге остановлено в обе стороны. На месте работают медики, спасатели и полиция. Прокуратура направила на место аварии следователей.
Muğla #Marmaris'teki kazadan görüntüler... https://t.co/KrKKw0NCBe pic.twitter.com/RoUNzAY1Nd— Habertürk (@Haberturk) 13 мая 2017 г.
Комментарии