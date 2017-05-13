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Патриарх Кирилл считает, что нападки на церковь связаны с тем, что она мешает "тотальному контролю" над людьми. Соответствующее заявление он сделал после литургии на Бутовском полигоне в Москве, пишет "Интерфакс".
По словам главы РПЦ, живущие в информационном обществе люди сознают себя внешне свободными, однако "массово становятся рабами идей, политических концепций, принятых точек зрения". При этом церковь, считает Кирилл, делает человека свободным внутренне. Он подчеркнул, что те, кто хочет контролировать общественное сознание, знают, что тотального контроля не будет, пока существует церковь.
Патрирах заявил, что оскорбление чувств верующих "недопустимо" и возмущает "врожденное нравственное чувство". "Но нам пытаются объяснить, что это и есть свобода, что нужно жить по определенным правилам, и тогда никто не будет покушаться на ваши человеческие права", — заключил Кирилл.
Напомним, ранее большой общественный резонанс вызвало дело екатеринбургского блогера Руслана Соколовского, которого обвинили в оскорблении религиозных чувств из-за видео, в котором он играл в церкви в Pokemon Go. Его приговорили к трем с половиной годам условно. В РПЦ посоветовали Соколовскому принять приговор как "знак того, что в этом мире есть милосердие".
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