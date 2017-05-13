Фото: cmononline.com
Девятиклассный попал в глаз девочке в Усинске, стреляя из пневматического пистолета. Инцидент произошел в пятницу, 12 мая, передает портал "Усинск.Онлайн".
Отмечается, что в школе №2 произошел конфликт между семиклассницами, которые вышли выяснять отношения на территорию перед школой. Одна из девочек стояла на крыльце и наблюдала за происходящим.
Школьник в этот день явился в учебное заведение с пневматическим пистолетом. Во время стычки девочек он вышел на улицу и, как он сам утверждает, начал стрелять по сторонам, пытаясь отвлечь школьниц от потасовки. Один из выстрелов случайно попал в глаз стоящей на крыльце девочке.
Руководство школы вызвало на место ЧП машину скорой помощи, полицию и представителей городской администрации. Отмечается, что раненую девочку госпитализировали. Отмечается, что прибывшие полицейские также досмотрели дополнительно и других учеников школы.
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