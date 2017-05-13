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Певица Юлия Чичерина получила паспорт ЛНР

, ИА "Амител"
Чичерина сама выступила с инициативой получения паспорта

Фото: antimaidan.ru

Певица из РФ Юлия Чичерина получила паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в субботу, 13 мая, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Луганскинформцентр.

Отмечается, что документ певице вручил глава МВД ЛНР Игорь Корнет на торжественной церемонии, прошедшей в Луганске по случаю открытия мотосезона. "В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей республики", — произнес он во время вручения паспорта.

По словам президента мотоклуба "Ночные волки. Донбасс" Виталия Кишкинова, который является другом Чичериной, с инициативой получения паспорта выступила сама певица. Она написала соответствующее обращение к главе республики Игорю Плотницкому. "Теперь прописана она у нас в мотоцентре "Русские мотоциклисты Донбасса", — добавил он.

РИА Новости напоминает, что Чичерина неоднократно с начала конфликта в Донбассе приезжала в ЛНР с концертами, а также участвовала в рок-фестивале "Солнце взойдет!" в 2015 году. В феврале текущего года она выпустила клип на песню "Рвать", который был посвящен героям Донбасса. 

Отметим, что Минкультуры Украины внесло певицу в "черный список" деятелей культуры из РФ, которые "создают угрозу нацбезопасности" страны.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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