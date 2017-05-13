Фото: youtube.com
Американская семья из Салема (штат Вирджиния) придумала необычный способ охраны своего мусорного бака от медведя, который повадился копаться в их мусоре. На бак в качестве пугала была прикреплена кукла злого клоуна, реагирующая на прикосновения, пишет канал "360".
"Изобретатель" пугала опубликовал две записи с неудачными попытками ограбления бака.
В роликах видно, как зверь сначала осматривает куклу, а потом пытается повалить бак вместе с ней, однако клоун внезапно начинает смеяться и шевелиться, а его глаза загораются светом. Все это пугает медведя, который сразу же убегает прочь.
Одного раза было недостаточно, чтобы отучить медведя от вредной привычки. Некоторое время спустя хищник вернулся, однако в очередной раз не совладал со страхом перед злобным клоуном.
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