Фото: lime.apostrophe.ua
Португальский певец Сальвадор Собрал получил первое место в финале музыкального конкурса "Евровидение", который прошёл в Киеве. Об этом пишет "ТАСС".
Победитель получил 758 баллов. 27-летний певец исполнил песню Amar pelos dois ("Любовь двух") . В его номере акцент был сделан на исполнении песни. Второе место занял представитель Болгарии Кристиан Костов. Он набрал 615 баллов. Третье место досталось молдавской группе "SunStroke Project".
У победителя музыкального конкурса проблемы с сердцем. Он не участвовал во всех репетициях конкурса. Собрал нуждается в пересадке этого важнейшего органа.
Как сообщалось ранее, Россия в этом году не участвовала в конкурсе. СБУ не пустила в страну российскую певицу Юлию Самойлову, которая должна была выступать от России.
Комментарии
Вот и хорошо !
Вот счастье то. А кто это?
А ставку на Италию делали)
Ставки ставками,а победителя там выбирает тот кому надо.
В интернете появились видео и фото выступающей на сцене украинки джамалы с подтанцовкой голым задом ) Конечно это всё происки агентов Кремля.
что за фрик? педик? транс?
Прекрасное выступление! Безусловно Сальвадор достоен первого места! Прекрасный голос!!!! Настоящий европейский праздник любви, музыки и мира!
праздник нациков. настоящий