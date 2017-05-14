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Возгорание многоквартирного жилого дома произошло в Барнауле вечером в субботу, 13 мая, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Информация о пожаре поступила на пульт дежурного в 19:18. Через 14 минут пожар был локализован, еще через одну минуту ликвидирован.
На пожар выезжали семь сотрудников МЧС на трех единицах техники.
Комментарии
Кто же автор таких безликих сообщений? Уже надоело читать сообщения не о чём.
Поддерживаю предыдущего оратора.
а это хде?
Уже ранее писалось, что в многоэтажке г.Барнаула, а в городе всего один многоэтажный дом. Надо внимательнее читать.
Эти "новости" переписываются с официального сайта МЧС http://22.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/5285747/
Наверное просто для информации.