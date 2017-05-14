Фото: dnepr.info
Президент Украины Петр Порошенко не присутствовал лично на финале музыкального конкурса "Евровидение", который прошел в Киеве в субботу, 13 мая. Об этом пишет "РБК".
"Мы вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших бойцов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе. Однако из-за обстрела Авдеевки и гибели мирных жителей я принял решение отменить пребывание на финале "Евровидения", — написал Порошенко в своей аккаунте в Facebook.
Отметим, что обстрелы начались в Авдеевке на юго-востоке страны 13 мая. В результате обстрелов погибли четыре человека.
Напомним, первое место в финале конкурса "Евровидение" завоевал португальский певец Сальвадор Собрал, который получил 758 баллов. Второе место занял представитель Болгарии Кристиан Костов. Он набрал 615 баллов. Третье место досталось молдавской группе "SunStroke Project".
Комментарии
и я тоже по этой причине
я тож . № не поеха по той же%% причыны ..Ъ с женой**8ь. Всем добраго утра ?7
Дівчатка, яких терористи в одну мить лишили сиротами.6 та 7 років. Вони ще не зрозуміли, що відбулось...Поліцейські зв'язалися з їх рідними, тіткою та бабусею.Зараз поліцейські оглядаютьпостраждалий район, в місті продовжують працювати 4 додаткові пункти поліції, відкриті ще взимку.
Мира и благополучия Украине. Надеюсь скоро этот ужас закончится. Мира и процветания стране.
Мы вместе с Мариной присутствовать на финале конкурса и пригласили наших бойцов и людей с инвалидностью болеть за Украину вместе.
Автоматический перевод ?
Напоролся и встать не смог - вот и вся Авдеевка.
Сменился имиджмейкер? Пару лет назад он бы пришёл, жестом фокусника вытащил из заднего кармана метровый кусок шифера, пробитый в несколько местах, а из бокового кармана паспорта Путина и Суркова, лично пробивших этот шифер, и поплакался на агрессивную Россию. Уже не прокатывает? Однако же жаль людей, которых к каждому какому-нибудь событию начинают убивать на Донбассе для красивых петиных выступлений.
По моему поступил, по честному, по мужски. Впрочем оценят его поступок избиратели свободной и независимой Украины. Им с ним жить.
Лицемер!
Потрошенко давно,как главного фашиста в гейропе,надо отдать под суд и повесить!
Не зря против резолюции России в ООН,против героизации фашизма , голосовали Пендосстан,Страна 404,да вонючая Канада!