Фото: news-factor.ru
Двухдневный визит президента России Владимира Путина в Пекин начался в воскресенье, 14 мая, сообщает "ТАСС".
Глава российского государства будет участвовать в открытии форума "Один пояс — один путь". Также предполагается, что Путин проведет ряд двусторонних встреч с главами государств и правительств.
На форум прибыли 29 глав государств и правительств. На открытии форума выступит председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, а также генсек ООН Антониу Гутерриш.
Предполагается, что на своей выступлении на форуме президент России расскажет о российском видении развития экономического сотрудничества на континенте.
Комментарии
значит опять каких-либо территорий лишимся
Скорее всего опять какие нибудь уступки и навязывание углеводородов.
Опять самозванец Кемские волостя налево-направо раздавать будет...