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Новый директор появится у ФБР в США на следующей неделе

, ИА "Амител"
По словам Трампа, назначение может произойти до пятницы

Фото: vladnews.ru

Президент США Дональд Трамп назначит нового директора Федерального бюро расследований на следующей неделе, пишет "Интерфакс".

Как рассказал журналистам глава американского государства, назначение может произойти до пятницы. Сейчас он рассматривает пять человека на эту должность. 

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Дональд Трамп лишил должности директора ФБР Джеймса Коми. По мнению президента бывший директор ФБР был не способен эффективно руководить ведомством. Сам Коми, когда узнал об увольнении воспринял эту новость, как чей-то злой розыгрыш.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

14.05.2017 10:34
- гость -


Хотелось бы читать новости про Россию, а мне опять суют бесконечные новости про чужую, далекую страну.

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14.05.2017 11:25
Ru.бaнок

Ну зачем же так категорично, некоторым комментаторам,Пиндосстан гораздо ближе России!

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