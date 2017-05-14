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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал приговор блогеру Руслану Соколовскому, осужденному за игру Pokemon Go в храме Екатеринбурга. Об этом пишет "Интерфакс".
Представитель РПЦ отметил, что есть люди, которые называют свободой недопустимое поведение, например, оскорбляющее чувства верующих. Он назвал таких людей "рабами идей, политических концепций и точек зрения".
Также священнослужитель подчеркнул, что только церковь сегодня противостоит тотальному контролю над человеческой личностью и делает человека внутренне свободным.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , Руслан Соколовский на этой неделе получил 3,5 года условно. Молодого человека, ловившего покемонов в Храме-на-Крови, признали виновным в возбуждении вражды по признакам религиозной и половой принадлежности, публичном оскорблении чувств верующих, а также незаконном обороте специальных техсредств для негласного получения информации.
Комментарии
Хорошо, что в светском государстве точка зрения священнослужителя разносится по всей стране всеми средствами массовой информации.
Поп делает вид, что не понимает ситуации. Церковь отделена от государства, Россия светская страна. Так какого чёрта оно наказывает гражданина - это богоугодное дело - если виноват бог накажет!
Победили фашистов - БЕЗ крестного знамения.
Разворовали "Пересвет" - с крестным.
14.05.2017 10:47
- гость -
Если следовать вашей логике, то с какого перепуга этот гражданин лезет в церковь ловить покемонов? И, кстати, допускает прочие неправомерные действия в сети?
14.05.2017 10:53
- гость -
Вы, не передергивайте! Речь идет о том, что данным поступком он закона не нарушал, поэтому уголовному преследованию подвергаться не может! Пусть его бог накажет - так не наказал, видимо тоже не видит криминала...
Поведение не допустимо, но срок мотать за это - перебор!!!
Он нарушил закон,это факт,что этот хмырь не ловил покемонов мечети или синагоге?
А посты в инете,за него тоже покемон писал?
Однозначно-в колыму на лесоповал!
Административка,15 суток или ещё что там есть,но срок даже условный это перебор.
Приговор? Осудили?
Он, что не покаялся?
" Непрощенный грех - непокаянный"
Покайся (внеси пожертвования) и снова за свое.
обрезание этому иудею по максимуму
Судят за слова и мысли! Судейские перлы из приговора:
"Настойчиво формировал негативный образ верующих.
Демонстративное неуважение к храму, его служителям и Иисусу, который назван редким покемоном.
Оскорбление чувств приверженцев христианства и ислама через отрицание существования Бога.
Отрицание существования основателей христианства и ислама Иисуса Христа и пророка Мухаммеда.
Наделял Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца-зомби.
Наделение патриарха Кирилла унизительными и уничижительными характеристиками.
Наделение Иисуса качествами покемона как героев не только компьютерной игры и мультипликационного сериала, но и как представителя бестиария японской мифологии.
Издевательское переосмысление ситуации непорочного зачатия.
Использование просторечной, грубой, экспрессивно-окрашенной лексики: «ворвались», «задержали» и «доставили».
Представлена унизительная оценка групп лиц по признаку национальной принадлежности и социально-культурному — «феминистки».
Объектом унизительных оценок является патриарх Кирилл, который осуждается не только как физическое лицо, но и как предстоятель Русской православной церкви и центральный представитель группы священнослужителей".
Прокомментировал на всю страну? Это хорошо. Это достойно подражания. Кротость и благочестие. Интересно как чеченские и татарские россияне отнесутся к этому высказыванию освещаемому всеми российскими СМИ?
В 90х годах самые щедрые пожертвования вносили главари банд!
"Паша светомузыка" чуть ли не святым был.
А вы думаете, что с продажи свечек понастроились церкви, как грибы после дождя?
Наивные!