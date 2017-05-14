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Генеральный директор союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills) Роберт Уразов заявил, что у российской молодежи самой популярной профессией является профессия сварщика. Об этом пишет "ТАСС".
Второе место занимает поварское дело, а третье — компетенция "Дошкольное воспитание". Любопытно, что в разных странах молодежь выбирает разные профессии. Так, самой популярной в мире оказалась профессия парикмахера, а сварочное дело стоит на шестом месте.
Эксперты считают, что популярность профессии сварщика отражает специфику России. Ведь здесь есть крупные металлургические производства, которые нуждаются в большом количестве кадров.
Комментарии
Всем поварам большой привет. Люблю и уважаю эту профессию!
Это просто кульный коуч, провёл нам прямо в лофте серию кейсов по стартапам и фандрайзингу. Правда, его секьюрити по началу не пускали... И всё такое. Из русского языка только предлоги и местоимения.Бывает ещё веселее. Идёшь по улице и вдруг видишь в витрине одёжного магазина слова: VESNA LETO SKIDKI. Этона каком языке и для кого написано? Иностранцы всё равно не поймут значение, а кто русский язык хоть немного знает, прочитали бы русский алфавит. Или это - пережиток тех времён, когда зарубежная этикетка моментально поднимала престиж? Ну как же, фирмА, вещь практически недоступная...
14.05.2017 11:17
- гость -
Да не реагируйте Вы так на все. Торговля хочет продать свой товар, это их маркетинговый ход. Кстати, Казахстан недавно объявил, что переводит язык на латиницу. До этого, множество стран, входивших в СССР перешли на написание латиницей. Вас же это не трогает? или как то задевает?а