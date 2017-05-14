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Президент России Владимир Путин на открытии международного форума "Один пояс — один путь" в Пекине заявил, что различным странам нужно отказаться от воинственной риторики. Об этом пишет "ТАСС".
По мнению главы российского государства, это поможет преодолеть застой в глобальном развитии. Также Владимир Путин подчеркнул, что терроризм и застарелые региональные конфликты являются сегодня серьезными угрозами.
"Чтобы развязать эти узлы, следует прежде всего отказаться от воинственной риторики, взаимных обвинений и упреков, которые лишь усугубляют ситуацию", — отметил российский президент.
Также Владимир Путин заявил, что нужно преодолеть "стагнацию, застой в глобальном экономическом развитии".
Как ранее сообщало ИА "Амител" , в воскресенье, 14 мая, начался двухдневный визит Владимира Путина в Китае.
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