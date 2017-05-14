Фото: grozny-inform.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего молодого человека, которого подозревают в незаконном хранении более двух килограммов марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Задержание произошло днем в субботу, 13 мая, в одном из частных домов села Первомайское. В доме полиция нашла вещество растительного происхождения. Как рассказал молодой человек, дикорастущую коноплю он собрал в окрестностях соседнего населённого пункта для собственного потребления. Позже выяснилось, что это это марихуана общей массой 2296 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье: "незаконное хранение наркотических средств в крупном размере". Молодому человеку грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Комментарии
Лучше сразу максимум подонку.
вот мрази
Сажайте, сажайте.
Всех не пересадите!
Как курили, так и будем курить.
Провокация марихуаной полиморфных психических расстройств и усугублениеимеющихся личностных проблем, усиление акцентуированности, параноидизация, тревожность и синдром потери мотивации - далеко не полный перечень проблем, возникающих при регулярном употреблении.
Борются они.
Вечные борцы, любить - калатить.
Забыли советский метод уничтожения?
" Не можешь запретить - тогда возглавь"
Ну, или расстрелять.
Опять молодой человек явно безработный. Ни разу не слышал , чтоб девушку ветеринара с гашишом к примеру задержали.
В ходе проведения оперативных мероприятий на ул. Рылеева сотрудникиуправления по контролю за оборотом наркотиков задержали 21-летнюю девушку-ветеринара. При личном досмотре в кармане куртки оперативники обнаружили и изъяли наркотик растительного происхождения. Вес изъятого составил 10 граммов.Задержанную доставили в управление по контролю за оборотом наркотиков, где она пояснила, что марихуану нарвала летом для личного потребления. Решается вопрос о привлечении молодой девушки к ответственности.
13:00, про алкоголь и табак почитай. Они свободно продаются.
то 14.05.2017 13:00
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Училка!
Ты то откуда знаешь? Ваши Ученые говорят: то Земля плоская, то круглая; то сахар полезен, то вреден; а летательных аппаратов тяжелее воздуха вообще не может быть.
Но это было, есть и будет, наряду с проституцией, алкоголем, табаком и кофе, пока существует человечество.
Хлеб тоже вреден, если объесться.
И вообще, нечего мне указывать, пристегиваться мне ремнем безопасности или нет.
Опять коноплю с марихуаной попутали. И пора бы сделать нормальные цены на табак, а то скоро полстраны на коноплю перейдет. На всех тюрем не хватит.
в конопле нет никотина, при чём тут табакозависимые?
А, вот мы против соревнований по видам спорта, где применение допинга дает преимущество.
Хоть люди и говорят, что бог все видит, но за всеми же не уследишь!
Что мешает ширнуться да рвануться на 100 метров, на школьных соревнованиях, только ради того, чтоб Она взглянула?
Чего только не сделаешь, ради той что всех милее.
Для примера. Одна торговая сеть: да, она показывает социальную направленность своего бизнеса, да, она рекламирует себя, приглашая всех на лыжню.
НО! Не проводит лыжных гонок!!!
Почему? Исключить саму причину использования допинга.
Мы, это Межгалактическая Конфедерация Протоспорта.
Мы за развитие умных видов спорта.
Мы обогнали лошадь развивая не икроножные мышци, хотя скоростные качества, для нас, также важны, как и тактическое мышление, психологическая устойчивость, предугадывание действий соперника.
Смысл нашей игры: крутить, разводить и обманывать ПО ЧЕСТНОМУ.
Для чего? А чтобы у тех, кто привык ПО ХИТРОМУ, небыло шансов.
Мы умные, честные, сильные духом.
Но! Честный не значит простак!
Простак это добыча для тех кому "без лоха жизнь плоха".
Поэтому: с честными - по честному, с нормальными - по нормальному.
У наших столов нет острых углов, т.к. нам дороги головы наших детей, а так же среди нас есть мужчины дорожащие своими репродуктивными функциями.
Игра длится до трех выигранных подач.
Поэтому в нее могут играть
и те кто может считать (ну пока) только до трех и загибать пальцы,
и те кто привык считать до трех и гнуть пальцы.
Мы не играем на больше-меньше. Мы вообще не хотим, что бы кто то выигрывал только по тому, что у него больше (связей, власти, денег, толше).
Поэтому мы привыкли к тому, что порой победа или поражение зависят от одного единственного розыгрыша подачи.
С жалобами и предложениями обращайтесь прямо в головной офис:
Альфа Центавра, система Проксима, третий астеройд налево.
Внимание! Парковка платная.
Для справки: первый матч по правилам Межгалактической Конфедерации Протоспорта на планете Земля был проведен в ДЮСШ#5, Т.Теменева vs В.Судоргина. (правда было это очень давно и на столах международной федерации настольного тенниса) Тем не менее:
Виктория Судоргина является действующим чемпионом планеты Земля по версии Межгалактической Конфедерации Протоспорта.
Эко его торкнуло.
скоро новый урожай поспеет
сколько с волком не кури,он всё равно в лес смотрит
Да тут чет покрепче конопли
а где такое продают?