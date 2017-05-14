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Подтопленными в Алтайском крае по-прежнему остается 641 приусадебный участок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Кроме того, в зоне подтопления находится 61 частный жилой дом. С паводком борются 207 человек и 58 единиц техники, в том числе от МЧС России 94 человека, 24 единицы техники.
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Как ранее сообщало ИА "Амител" , в Алтайском крае этой весной ожидают сложный паводок. По сообщению МЧС, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173. В зону возможного подтопления во время прохождения паводкоопасного периода попадает 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры.
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