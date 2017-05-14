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Скорый пассажирский поезд сошел с рельсов поздно вечером в субботу, 13 мая, недалеко от станции Адендрос, примерно в 40 км от Салоников. Об этом пишет "Российская газета".
В результате крушения поезда, два человека погибли, еще три человека серьезно ранены, один получил тяжелые ранения, четверо — легкие. Пострадавшие находятся в местных больницах.
Правоохранительные органы выясняют причину инцидента. В поезде в момент крушения находились 70 пассажиров и пять человек персонала. Известно, что поезд врезался в цокольный этаж жилого дома вблизи железной дороги.
Россияне не пострадали.
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