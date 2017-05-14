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Сотрудникам правоохранительных органов удалось перехватить СМС-переписку, в которой речь шла о подрыве машины ОБСЕ, пишет РИА "Новости".
"Вчера при анализе перехваченных патриотами с серверов украинских операторов материалов СМС-переписки, нашими сотрудниками были выявлены сообщения о подрыве машины миссии ОБСЕ 23 апреля на территории ЛНР",- рассказал представитель местной милиции.
В милиции подчеркивают, что в сообщениях, которые были отправлены 7 мая подтверждаются "совместные действия украинских спецподразделений и СБУ по скрытию доказательств их причастности к террористическому акту".
Как сообщалось ранее, в результате подрыва машины погиб гражданин США, также известно о трех пострадавших.
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