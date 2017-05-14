Фото: svarogday.com
Президент США Дональд Трамп опубликовал незаконченный твит, в котором было лишь одно слово — "Мы". Об этом пишет "ФАН".
Буквально через пару минут сообщение было удалено, тем не менее, многие успели его увидеть и начали шутить по этому поводу. Одни интернет-пользователи вспомнили песню группы Queen "We Will Rock You". Другие - предположили, что глава американского государства хотел написать: "Мы нуждаемся в кнопке для редактирования".
А третьи — пошутили, предположив, что Трамп имел в вид слово: "Я".
Комментарии
мир сошёл с ума.уже над стариками выжившими из ума смеяться начали
Создалась субкультура под названием "интернет-пользователи", которые почему-то стали отождествлять себя со всем обществом или с истиной в последней инстанции. Ну кто такие эти пользователи и кто такой президент США. Однако же сетевики упражняются в тупости и при этом чувствуют себя гениями юмора и вообще великими. Ну ещё бы ,посмели безнаказанно посмеяться над самым могущественным человеком в мире. Комплексы, комплексы...