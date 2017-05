Фото: svarogday.com

Президент США Дональд Трамп опубликовал незаконченный твит, в котором было лишь одно слово — "Мы". Об этом пишет "ФАН".

Буквально через пару минут сообщение было удалено, тем не менее, многие успели его увидеть и начали шутить по этому поводу. Одни интернет-пользователи вспомнили песню группы Queen "We Will Rock You". Другие - предположили, что глава американского государства хотел написать: "Мы нуждаемся в кнопке для редактирования".

А третьи — пошутили, предположив, что Трамп имел в вид слово: "Я".