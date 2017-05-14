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Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс обозвал действующего президента страны Франсуа Олланда и избранного главу государства Эммануэля Макрона "подлецами". Такое заявление он сделал во время интервью газете Journal du Dimanche, пишет "Лайф".
"Я максимально трезво оцениваю Макрона и его команду. Олланд — подлец, но у него есть рамки. Макрон — тоже подлец, но у него нет правил поведения, а значит, нет ограничений", — сказал бывший чиновник.
Между тем, Вальс отметил, что Макрон единственный, кто кто по-настоящему отстаивал идею преобразований в во Франции. Также бывший чиновник пожелал удачи Макрону в дальнейшей работе.
Кроме этого, Вальс признался, что Олланд сам забывал заниматься политикой во время президентства и заставлял забывать о политике и своих служащих.
Напомним, победу на выборах президента Франции одержал 39-летний Эммануэль Макрон.
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