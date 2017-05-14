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Президент России Владимир Путин сыграл на рояле мелодии двух песен пока дожидался встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, сообщает РИА "Новости".
Это случилось после того, как глава российского государства выступил на форуме "Один пояс — один путь". После речи на форуме, Путин поехал на двустороннюю встречу с китайским коллегой на одну из вилл правительственной резиденции Чжуннаньхай. Там стоял рояль, где президент России и сыграл мелодию песни "Московские окна", а затем мелодию "Города над вольной Невой".
Напомним, в воскресенье, 14 мая, начался двухдневный визит Владимира Путина в Китай. Там он будет участвовать в форуме "Один пояс — один путь". Ранее, выступая на открытии этого мероприятия, Путин призвал страны отказаться от воинственной риторики.
Комментарии
Может)))
Эта наша ответка внучке Трампа.
А чего то полная тишина по поводу пуска КНДР баллистической ракеты? Рядом с Си Цзиньпином баллистические ракеты летают, а он "Московские окна" слушает. Даже американцы молчат. Неужели уже очкуют наезжать на КНДР?