Фото: barneos22.ru
Жительница Заринского района нашла на своем огороде тарантула во время посадки картошки на огороде, сообщает портал barneos22.ru.
Девушка предполагает, что в огороде она нашла тарантула. Размер паука пять- шесть сантиметров. Пользователи интернета думают, что паукообразное- это южнорусский тарантул или мизгирь.
"Думали просто большой паук, но, как выяснилось, тарантул. Случай не единичный!" — пишет жительница Алтайского края.
Тарантул — род крупных ядовитых аранеоморфных пауков из семейства пауков-волков (Lycosidae). Тарантулы обитают в засушливых районах: степях, пустынях. Днём они укрываются в вертикальных норках, глубина которых доходит до 60 см. Ночью пауки выбираются на поверхность и активно перемещаются по земле, охотясь на насекомых. Тарантулы не плетут ловчих сетей и используют паутину только в качестве покрытия стен норки и при строительстве яйцевого кокона.
Комментарии
рано ещё картофель сажать, земля холодная и тарантулы водятся
новость так новость! кто живет в деревне тот
таких пауков видит часто
каракурт- вот этого не хотелось бы видеть в огороде