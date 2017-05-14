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Власти Индии приняли решение не участвовать в международном экономическом форуме "Один пояс — один путь" в Пекине, пишет "ТАСС".
Страна таким образом выражает бойкот и несогласие с реализацией китайско-пакистанского экономического коридора, "который должен пройти по территории Гилгит-Балтистан, являющейся предметом спора между Нью-Дели и Исламабадом, и который должен стать частью предлагаемого Пекином проекта (Экономический пояс Шелкового пути и Морской шелковый путь XXI века)".
Напомним, в воскресенье, 14 мая, в на открытии форума выступил президент России Владимир Путин. Он призвал страны отказаться от воинственной риторики. Отметим, глава российского государства находится в Пекине с официальным визитом.
Комментарии
Посмотрим на результат встречи. В Европейском полушарии нас, как показывают современные реалии, в ближайшее время видеть не желают.
Встречаются свободные люди со своими амбициями,договариваются,сглаживают углы для дальнейшего совместного сотрудничества.Не как в европейском полушарии,где все высовывают языки,чтобы вылизывать зад заокеанскому дяди сэму и толкаются как бы ему угодливо своими маслянистыми глазками в его зенки заглянуть.
Время покажет, кто чего стоит.
Ранее отказались от российского вооружения. Совпадения. Не думаю. Да и Китай с США по существу разговоры ведет. А не фестивали организовывает.