Фото: muztusovka.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал скандал, произошедший вокруг фотографий, которые были сделаны во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет "ТАСС".
Журналисты спросили российского чиновника почему произошла шумиха после публикаций этих снимков. На этот вопрос Лавров ответил коротко: "Не знаю". Также он рассказал, что в Белом доме уверяют, что никакого скандала не было.
"У них на сайте висит, что все было согласовано, также как в отношении других министров", — отметил Лавров.
Напомним, Сергей Лавров встретился с президентом США Дональдом Трампом 10 мая в Вашингтоне. После фотографии с этой встречи были опубликованы в соцсетях МИД России. Тогда издания CBC News и The Washington Post написали, что встреча должна была быть закрытой. Также издание CBC News писало, что фотографы Белого дома не делали никаких снимков.
Комментарии
Конечно никакого скандала не было, просто Белый дом был взбешен поведением России и лично Трамп. Захаровой пришлось нелепо оправдываться, выдавая желаемое за действительное.