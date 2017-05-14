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Дождливая погода сохранится в начале рабочей недели в Алтайском крае. По данным ЦГМС по региону, в ночь на понедельник, 15 мая, в крае в отдельных районах пройдут дождь, гроза, при грозах местами сильный дождь, утром в северных районах туман. Температура воздуха ночью опустится до +6...+11 градусов по югу местами до +16.
Днем в этот день также ожидают грозы и дожди. Воздух прогреется до +14...+19 градусов, по юго-востоку до +23...+28.
Ветер 15 мая будет дуть северо-восточный, ночью 5-10 метров в секунду с усилением до 16, при грозах местами порывы 17-22, днем 10-15 местами порывы 17-22.
В Барнауле следующей ночью температура воздуха составит +9...+11 градусов. Днем потеплеет до +17...+19. Ветер будет дуть северо-восточный, ночью 5-10 метров в секунду при грозе порывы 10-15, днем 10-15.
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