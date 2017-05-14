Фото: slon.fr
Инаугурация избранного президента Франции Эмманюэля Макрона проходит в воскресенье, 14 мая, в Париже, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на AFP.
Безопасность в этот день на улицах Парижа обеспечивают более 1,5 тысячи полицейских и жандармов. Часть улиц, расположенные недалеко от Елисейского дворца перекрыты. А на тех, которые открыты организована проверка сумок у прохожих.
Как пишет издание, избранный президент после завершения церемонии инаугурации проедет к Триумфальной арке, там будет зажжен огонь у могилы Неизвестного солдата.
Отметим, что администрации Макрона уже успела сообщить о новых кадровых перестановках. Так, известно о первых четырех назначениях в его аппарате. В понедельник огласят имя премьер-министра, а во вторник будет назначено новое правительство.
Комментарии
Хорошо, что российский президент своевременно поздравил народно выбранного французского президента с избранием. Про липеншу придется и не вспоминать. А то все моталась в Москву в надежде на непонятно что. Но, народ Франции сделал свой выбор.
Молодцы. Берегут с первых дней народом выбранного главу.