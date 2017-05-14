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Гражданина США посадили на пять лет в тюрьму за то, что он угрожал на своей странице в Twitter убить Барака Обаму и его семью, пишет "ТАСС".
После того, как осужденный отсидит свое наказание он будет обязан в течение еще трех лет находиться под надзором властей. Прокурор, занимающийся этим делом, отметил, что виртуальные угрозы также опасны, как и реальные.
Между тем, сам осужденный признался в том, что в Twitter угрожал убить Барака Обаму и его семью. Но он заявил, что никогда бы не превратил свои угрозы в реальность.
Мужчину арестовали еще в прошлом году. При нем полицейские нашли полуавтоматический пистолет, а дома — самодельные взрывные устройства.
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