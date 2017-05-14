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Американца, угрожавшего убить Обаму в Twitter , посадили на пять лет

, ИА "Амител"
Мужчина был арестован в прошлом году. У него дома нашли самодельные взрывные устройства

Фото: pixabay.com

Гражданина США посадили на пять лет в тюрьму за то, что он угрожал на своей странице в Twitter убить Барака Обаму и его семью, пишет "ТАСС".

После того, как осужденный отсидит свое наказание он будет обязан в течение еще трех лет находиться под надзором властей. Прокурор, занимающийся этим делом, отметил, что виртуальные угрозы также опасны, как и реальные.

Между тем, сам осужденный признался в том, что в Twitter угрожал убить Барака Обаму и его семью. Но он заявил, что никогда бы не превратил свои угрозы в реальность.

Мужчину арестовали еще в прошлом году. При нем полицейские нашли полуавтоматический пистолет, а дома — самодельные взрывные устройства.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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