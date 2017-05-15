Ежегодно в летний сезон происходят плановые отключения горячей воды в домах и учреждениях. График отключения на лето 2017 года по Барнаулу смотрите в инфографике портала Amic.ru. Информация предоставлена Алтайским филиалом ООО "Сибирская генерирующая компания". Обращаем внимание, что на карте отмечены потребители ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
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"ДНС Технопоинт"
г. Барнаул, Павловский тракт, 251ж;
ТЦ "Москва", 3 Этаж
8-800-700-4-666 (колл-центр)
Комментарии
Ай да молодцы! Замечательный график и карту забубенили! Всем удобно! Делайте каждый год такой! Только не в день отключения, а чуток пораньше. А так - всем причастным респект!
блин опять я буду без воды(((((
Без воды... Без воды... А водонагреватель повесить влом? Для себя-же любимых, не для дяди.
Правильно ли я понимаю,что отключение пройдет в первую очередь в т.н. спальном районе,где большее количество этажных домов,и во вторую,там,где много частных,т.е те которые на земле,с соответствующими хоз.постройками для автономного проживания.Насколько это ни то,чтобы справедливо,а разумно?Им то проще пережить не самый теплый период без горячей воды,тем более,что они от ТЭЦ практически не зависят,чем тем,кто проживает в т.н.многоквартирках со "всеми удобствами" и зависимых от хотелок и решалок города?
Вот заметьте, В СССР отключения горводы не было. Только в случае ЧП. А теперь ПЛАНОВОЕ отключение. Твою мать, 21 век на дворе.