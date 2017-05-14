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Певица Юлия Самойлова на своей странице в Instagram прокомментировала победу португальского певца Сальвадора Собрала в финале "Евровидения", который прошел 13 мая в Киеве.
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Самойлова написала, что у певца волшебный голос и это бесспорная победа.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , португальский исполнитель получил максимальное количество баллов по итогам зрительского голосования (382) и решением жюри (376), в сумме — 758. Акцент его выступления был сделан на песне. Второе место занял певец из Болгарии, а третье — молдавская группа.
Россия в этом году не принимала участие в музыкальном конкурсе. СБУ закрыла въезд на Украину певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять нашу страну на "Евровидении" в Киеве.
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