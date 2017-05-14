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Скандально известный украинский пранкер Виталий Седюк попытался сорвать выступление гостьи "Евровидения-2017" певицы Джамалы. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на информацию корреспондента РИА "Новости".
Как сообщается, мужчина выбежал на сцену с флагом Австралии, обежал вокруг исполнительницы, а затем снял штаны вместе с трусами. Практически сразу его вывели сотрудники охраны со сцены.
На эту выходку певица не отреагировала. Седюк знаменит тем, что много раз нападал на звезд шоу-бизнеса во время светских мероприятий.
Напомним, финал конкурса прошел 13 мая в Киеве. Первое место завоевала Португалия. Ее представлял певец Сальвадор Собрал.
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