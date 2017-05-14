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Сотрудники правоохранительных органов нашли тело четырехлетнего ребенка, который пропал в селе Солдатском Тербунского района Липецкой области 7 мая. Об этом пишет "ТАСС".
Как сообщает издание, ребенка нашли в выгребной яме за домом. О существовании этой ямы родные ребенка уже забыли. Яма не была засыпана, но закрыта.
Как сообщалось ранее, мальчик пропал 7 мая из песочницы, в которой играл со своим старшим братом. Сначала его искали родители, но потом обратились в полицию. Все эти дни его искали более 200 волонтеров, вертолет, квадракоптер, водолазы обследовали пруд у дома пропавшего мальчика, но ничего не нашли.
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