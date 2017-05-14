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Прохожие нашли трехметрового питона на севере Москвы около мусорных баков во дворе одного из домов, сообщает "Газета.ру".
Как пишет издание, необычную находку нашли у дома №41 на Дмитровском шоссе. Те, кто нашел питона обратились в полицию.
Пока неизвестно, каким образом питон оказался на улице.
Питоны — семейство неядовитых змей.Размеры питонов колеблются от 1 до 10 м. Окраска очень разнообразная: от более или менее одноцветной (бурого или буро-коричневого тонов) до довольно пёстрой — пятнистой, древесные виды (зелёный питон) могут быть зелёного цвета.Распространены в Восточном полушарии: в Африке к югу от Сахары, в Азии, Австралии.
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