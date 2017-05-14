Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в последний раз по телефону разговаривал с главой российского государства Владимиром Путиным про заложников. Об этом пишет РИА "Новости".
"Мой последний телефонный разговор с Путиным касался только заложников. В том числе мы обсудили мою просьбу немедленно освободить Сущенко из российской тюрьмы",- сказал президент Украины.
Напомним, осенью прошлого года сотрудники ФБР задержали кадрового сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины Роман Сущенко. В ведомстве полагают, что он собирал секретную информацию о российских военных.
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