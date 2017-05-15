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В зоне подтопления в Алтайском крае остаются 59 частных домов

, ИА "Амител"
В ликвидации последствий паводка задействованы 207 человек

Фото: todaynews24.ru

В Алтайском крае до сих пор остается подтопленным 641 приусадебный участок. Также в зоне подтопления находятся 59 частных жилых домов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.        

В ликвидации последствий паводка в регионе задействованы 207 человек и 58 единиц техники, в том числе от МЧС России 94 человека, 24 единицы техники. 

Как ранее сообщало   ИА "Амител"  , в Алтайском крае этой весной ожидают сложный паводок. По сообщению МЧС, всего на территории региона риску подтопления подвержено 48 муниципальных образований, 204 населенных пункта, в которых проживает 42 401 человек. Спасатели даже подсчитали количество домов – 15 173.  В зону возможного подтопления  во время прохождения паводкоопасного периода попадают 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры. 

Читайте также в сюжете: Паводок на Алтае – 2017
Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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