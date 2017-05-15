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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью телеканалу NBC рассказал, что в отношениях с Россией нельзя начать все с чистого листа. По его мнению, всегда нужно начинать с листа, который уже есть. Об этом пишет "Российская газета".
"Я считаю, что нам придется рассматривать весь спектр этих отношений. Есть множество важных областей, которым требуется уделить внимание, если, конечно, мы собираемся вернуться к взаимоотношениям, необходимым, с нашей точки зрения, для безопасности США", — сказал он.
Также американский чиновник в интервью заявил, что сейчас состояние отношений не отвечает национальным интересам Америки. Он выразил неуверенность относительно того, можно ли это исправить. Также Тиллерсон выступил против понятия "перезагрузка".
Комментарии
если, конечно, мы собираемся вернуться к взаимоотношениям, необходимым, с нашей точки зрения, для безопасности США
До госпереворота на Украине взаимоотношения больше отвечали безопасности США