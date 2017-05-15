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Питона, найденного накануне у мусорных баков в Москве, доставили в местный зоопарк, сообщает РИА Новости.
Специалисты зоопарка подтвердили, что змея находится у них. Также там сообщили, что питон в плохом состоянии.
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Специалисты пообещали рассказать более подробно о здоровье питона после того, как проведут обследование.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , прохожие нашли у мусорных баков в районе Дмитровского шоссе трехметрового питона. Неизвестно, чья это змея и как она там оказалась.
Комментарии
Замерз, совсем замерз.