Фото: barnaul.org
Более 30 щитов с незаконной рекламой демонтировали специалисты с пригородных улиц Барнаула, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Рекламу убрали вдоль шоссе Ленточный Бор и Змеиногорского тракта, а также по улицам Белинского и Мусоргского.
С начала этого года в Центральном районе Барнаула убрали около 300 незаконно размещенных баннеров, щитов, электронных экранов и других конструкций. В скором времени незаконную рекламу снесут на улице Пролетарской и проспекте Красноармейском.
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