Фото: vk.com/barneos22
Житель Барнаула обнаружил огромную свалку в сосновом бору в районе Борзовой Заимки.
Об этом он сообщил в социальных сетях. "Нет слов... Решил прогуляться по лесу в районе старой военной части ближе к Борзовой Заимке. Бор превратился в настоящую свалку", — сказано в сообщении в паблике Barnaul 22.
Также отмечается, что кучи мусора в лесу являются не результатом "отдыха" любителей шашлыков. По словам автора заметки, отходы жизнедеятельности везут в лес "специально и целыми машинами".
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"Очень больно видеть, как человек своими руками губит природу", — резюмирует автор сообщения.
Комментарии
Клевещет, гад.. Это на Наши, это американцы со спутника нам подбрасывают..
Хотел парнишка телочку в лесу на покрывале разложить, а тут такое... Полный упадок сил и желаний со обеих сторон.
Все норм это раиссянское общество такое. Недаром умные бегут из такого общества.
Ловить и руки отрубать, а лучше башку сразу!!!
15.05.2017 09:54
- гость -
Все норм это раиссянское общество такое. Недаром умные бегут из такого общества.
Раз ты не сбежал, то ты доказал, что ты идиот.
Думается что решается всё просто - по фотографиям через суд конфисковать автомобиль как орудие преступного промысла. То же касается и частных ассенизаторов. А пока будем сю-сю, да докажите, да 100 руб штраф - так и будет.
Въезд на полигон бесплатный бы сделали да мусорные баки на трассы вернули, чистоты в бору бы было больше.
15.05.2017 10:42
- гость -
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Какие мусорные баки? В лес вывозят старую мебель(диваны, шкафы), бытовую технику(холодильники, стир.машины). Огромные свалки на протяжении 40 км. вдоль ж/д полотна по Новосибирскому направлению.
бизнес надо на штрафах делать. Камеры вон гибдд шникам продают, попробуй физ лицо купи камеру. Так и здесь - патрулировать квадрокоптерами все потенциальные мусорные места - выставлять по 3 тыс штраф, %% владельцу фиксатора.