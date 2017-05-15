Фото: vk.com/barneos22
Масштабный пожар произошел в ночь на 15 мая на территории частного сектора в Железнодорожном районе Барнаула.
По информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о ЧП поступило в 00:09.
"В 00:35 (мест.) пожар локализован, в 00:45 (мест.) ликвидирован. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 32 человек и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 26 человек личного состава и 7 единиц техники", — указывают в экстренном ведомстве.
По свидетельствам горожан, огонь уничтожил дом. "Сгорел дом моментально, за пять минут", — сообщает очевидец в паблике Barnaul 22.
Также уточняется, что ЧП случилось в районе улиц Микронная и Аэродромная.
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