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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью телеканалу ТСН рассказал, что Америка готова оказать давление на Россию. Также, по словам Климкина, Вашингтон может участвовать в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Об этом пишет РИА Новости.
По словам главы украинского МИД, один из главных политических сигналов – желание привлекаться в процесс давления на Москву. "Есть очень интересные идеи, я про эти интересные идеи смогу сказать только позже, когда согласуем среди всех друзей", — сказал он.
Также министр рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, на этой встрече Украина и США поговорили об "экономических рычагах давления и санкциях".
Комментарии
Они бедные уже четвертый год оказывают
гость 11:01
они и на Совок оказывали, в курсе что с ним случилось?
15.05.2017 11:15
-гость-
они и на Совок оказывали, в курсе что с ним случилось?
Так в Совке и Украина была в курсе, что с ней случилось?
15.05.2017 11:15
-гость-
они и на Совок оказывали, в курсе что с ним случилось?
В курсе, кто президентом в Совке был? А что в Совке половина республик было гниловатых с националистическим уклоном, в курсе? А еще там была социалистическая экономика, которая и без давления разваливалась в курсе?
15.05.2017 11:15
-гость-
они и на Совок оказывали, в курсе что с ним случилось?
А что после их давления на Совок при Карибском кризисе чуть ядерная война не случилось, в курсе? Есть желающие повторить? Тогда ждем усиления давления
15.05.2017 11:15
-гость-
они и на Совок оказывали, в курсе что с ним случилось?
На Совок цены на нефть давление оказывали, не совсем США их устанавливает
надувает товарисч чугункин щеки, значимость себе придает, дали подержаться за краешек стола хозяина и фсе! ха-ха!
Забавно слушать минисра страны,которой не существует!
Миротворец, ты еще скажи, что роста тарифов жкх, роста цен товаров тоже не существует, оптический обман...